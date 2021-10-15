Sur Belediyesi tüm dünyada kutlanan 14-15-16 Ekim ErasmusDays tanıtım günleri için standı kurdu

Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Mizgin Güneş öncülüğünde tüm dünyada gerçekleşen ErasmusDays etkinlikleri için stand açıldı.

Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Mizgin Güneş öncülüğünde tüm dünyada gerçekleşen ErasmusDays etkinlikleri için vatandaşı bilgilendirmek ve bu projeye yönlendirmek için Diyarbakır Ulucamii önünde stand açıldı.

Erasmus+Programı ‘nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü arttırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmustan+’dan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizinde katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus günleri (EramusDays) etkinlikleri düzenlenmekte bu projlerin yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artması için Sur Belediyesi Ulu Camii önünde stand açtı. Projeye katılmak isteyen vatandaşlar Ulu Camii önündeki EramusDays tanıtım standından bilgi alabilirler.