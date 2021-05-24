Silvan’da içme suyu hattında oluşan arızalar gideriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Silvan İlçe Şubesi şehir merkezinde içme suyu hattında oluşan arızalara anında müdahale ederek bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

DİSKİ ekipleri kesintisiz içme suyu sağlanması amacıyla zor şartlar altında ve fedakarca çalışıyor. Elektrik ve doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında Silvan Gazi ve Azizoğlu caddelerinde içme suyu hatlarında arızalar meydana geldi. Durumu fark eden DİSKİ ekipleri arızaya anında müdahale ederek bakım ve onarım çalışmalarına başladı. İşçilerin arızalara anında müdahale ettiğini belirten DİSKİ Silvan Şube Müdürü Doğan Yaman, "Ekip arkadaşlarımız sorunun ilk anından itibaren ivedilikle arıza mahalline intikal ederek, patlayan şehir merkezi içme suyu borularının bakım-onarım çalışmalarına başladı. Silvan halkı için burada görevlerini ifa etmeye çalışan mesai arkadaşlarıma özverilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.