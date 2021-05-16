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Silvan’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü Silvan ilçesinde elektrik hatlarını yer altına almaya başladı.

DİYARBAKIR 16.05.2021, 14:41
Silvan’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü Silvan ilçesinde elektrik hatlarını yer altına almaya başladı.

Silvan ilçe merkezindeki Tekel, Selahattin, Bahçelievler, Feridun, Mescit, Konak, Bağlar ve Yenişehir mahallelerinde görüntü kirliliği oluşturan demir elektrik direklerinin yerine beton direkleri dikilirken, Kale ve Cami mahallerinde ise elektrik hatları yer altına alınıyor. Silvan’da çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kentin modern bir görüntüye kavuşacağını belirten yetkililer, ilçeye böylece daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verebileceklerini kaydetti. Yetkililer, çalışmalar sırasında mevcut trafoların kaldırılıp yerine kabinlerin kurulacağını sözlerine ekledi.
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