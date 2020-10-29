Silvan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE CUMHURİYET BAYRAMININ 97'NCİ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Silvan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, ilk olarak Silvan Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, tebrikleri kabul etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Silvan kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, "Şüphesiz bu günlere kolay gelinmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, aziz Türk millerinin, yedi düvele karşı verdiği, destansı bir kahramanlık vardı. ’Aç yaşarız, susuz yaşarız ama vatansız yaşamayız. Ya istiklal yada ölüm" diye haykıran bir milletin çığlıkları vardır" dedi.
Korona virüs tedbirlerinin alındığı törene, Kaymakam Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Yüksel, Garnizon Komutan Vekili jandarma Yarbay Nedim Karakuş, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Emniyet Müdürü Vekili Komiser Mesut Ayıcan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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