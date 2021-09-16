Sel felaketinde görev yapan Diyarbakır ANDA ekiplerine teşekkür belgesi verildi

Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketi bölgesinde çalışmalara katılan Diyarbakır ANDA ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

Batı Karadeniz’daki afet bölgesinde çalışmalara destek olmak için harekete geçen Diyarbakır ANDA Derneği, bölgeye gitti. Çalışmalarını tamamlayan Diyarbakır ANDA ekipleri, kente döndü. AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından afet bölgesinde çalışan ANDA Derneği üyelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı ‘Teşekkür Belgesi’ verildi. ANDA Diyarbakır il temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, ’’Bu ince davranışından ötürü Bakanımıza teşekkür etmekle birlikte, marifet iltifata tabi olsa da vatanını karşılıksız seven, kimseden takdir beklemeden devlet çağırdığında milleti için görevden göreve koşan aslan yürekli kardeşlerim iyi ki varsınız daima var olun’’ dedi.