Şehit yakınları ve gazilerden Soylu’ya tam destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaklaşık 5 yıldır İçişleri Bakanlığını başarıyla sürdüren Süleyman Soylu’nun Cumhuriyet tarihinin en başarılı içişleri bakanı olduğunu belirterek, "Bakanımız Süleyman Soylu biz şehit ve gazi ailelerimizin kırmızı çizgisidir" dedi.

Şimdiye kadar içişleri bakanlığı yapmış birbirinden değerli bakanların bu ülke için hizmet ettiğini belirten Gündüz; geçmiş dönemdeki bakanların hizmetlerini görmezden gelemeyeceklerini kaydetti. Gündüz, "Fakat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu ülkede içişleri bakanlığı yaparken ezberleri bozmuş teröristlerin korkulu rüyası olmakla kalmayıp askerin, polisin, güvenlik korucularımızın, şehit ailelerimizin, gazilerimizin umudu olmuştur. Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Bunun en canlı şahidi kendisi ile birlikte görev yapan bakanlık bürokratlarıdır. Ülkenin sorunlarını çözmek, üzerindeki ağır yükün sorumluluğu ile gözleri kan çanağı olmasına rağmen günde en fazla üç saat uyuyabilmiştir. Çoğu zaman uykuya fırsat bulamamış, bindiği uçakta veya helikopterde bir kaç dakika gözlerini dinlendirebilmiştir. Görev yaptığı zaman zarfında dini ve resmi bayramların hiçbirini ailesiyle, sevdikleriyle, yakınlarıyla beraber geçirmemiştir. Hafta sonlarını evinde ailesiyle dinlenerek geçirmemiş her hafta sonu doğu ve güneydoğu’nun farklı illerinde, ilçelerinde üst bölgelerinde askerimizle, polisimizle, güvenlik korucularımızla bir araya gelerek onlara moral ve motivasyon sağlamıştır. 15 Temmuz hain alçak darbe döneminden sonra İçişleri Bakanlığı ateşten bir gömlek olmasına rağmen bunun üstesinden gelmiştir. Çünkü kendisine bağlı emniyet genel müdürlüğü, jandarma genel komutanlığı ve diğer bir çok birimde personelin yarısından fazlası FETÖ’den ihraç edilmiş bir durumdaydı. Bir taraftan emniyet teşkilatını, jandarma teşkilatını, mülki idare birimlerini yeniden oluşturmak, dizayn etmek personelin sorun ve sıkıntıları ile ilgilenirken, diğer taraftan PKK terör örgütünün kökünü kazmak için uğraştı. Sadece PKK terör örgütünün kendisi ile değil, PKK terör örgütünün en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılık gibi ülkemizin kangrenleşmiş sorunlarıyla da gece gündüz uğraştı. Bütün bunları bir ara değerlendirdiğimizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu cumhuriyet tarihinin tartışmasız amansız fakatsız lakinsiz en başarılı en çalışkan ve terör örgütlerine en ağır darbeyi vuran İçişleri Bakanı olarak ismi tarihe altın harflerle yazılacaktır" diye konuştu.

"Şehit yakınları ve gazileri de hiç bir zaman unutmamıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tüm bu yoğunluğunda bile şehit yakınları ve gazileri asla unutmadığını söyleyen Abbas Gündüz, Bakan Soylu’nun her zaman şehit yakınları ve gazileri baştacı yaptığını kaydetti. Gündüz, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bütün bu yoğun iş temposunun içerisinde biz şehit aileleri ile gazileri her zaman baştacı olarak kabul etmiş, bizlerle yakından ilgilenmiş, bizlerin her türlü sorun ve sıkıntılarını kendi sorun ve sıkıntıları kabul ederek adeta babalık yapmıştır. Bir gazi olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Süleyman Soylu’nun içişleri bakanı olduğu günden itibaren şehit aileleri, şehit çocukları gazileri hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmedik yetim olarak görmedik, boynu bükük olarak durmadık. Bakanımız yeri geldiğinde bize ağabeylik, yeri geldiğinde bize babalık yaptı. Bizi en çok sevindiren yönü ise şehitlerimizin kanını yerde bırakmayarak terör örgütlerine en büyük darbeyi vurdu. Sadece terör örgütlerine değil, onların siyasi uzantılarının gözlerinin içine bakarak sizler hainsiniz, alçaksınız, terörden ve göz yaşından besleniyorsunuz dedi. Sadece biz şehit ailelerinin değil başta bütün doğu ve güneydoğu halkının Diyarbakır annelerinin ve terörden muzdarip olan herkesin umudu haline geldi. Bütün bu gerçekler ışığında kabine değişikliğinin konuşulduğu bu günlerde biz şehit ailelerinin, gazilerin ve güvenlik korucuların beklentisi ve talebi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olarak görevine devam etmesidir. Çünkü İçişleri Bakanımızın yarım kalmış işleri olduğunu biliyoruz. Teröristlerin kökünü kurutmasını, Kandil’deki sözde elebaşlarının kellesini biz şehit ailelerinin ayağının dibine atmasını beklerken, uyuşturucu baronlarının kökünü kurutmasını beklerken görev değişikliğinin olması bizleri ziyadesi ile üzecektir. Bakanımızın değişmesi içte ve dışta ülkemize ve bakanımızın şahsına düşmanlık edenleri sevindirecektir. Bitme ve çökme aşamasına gelen terör örgütlerine moral ve motivasyon sağlayacaktır. Terörle ve teröristle mücadeleye odaklanan askerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonunu bozacaktır. Her zemin ve ortamda İçişleri Bakanımıza sahip çıkan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye bir gazi olarak, şehit ve gazi ailelerimiz adına şükranlarımızı sunarız. Algı oluşturan hadsizler hiçbir zaman emellerine ulaşmayacaktır. Bakanımız Süleyman Soylu biz şehit ve gazi ailelerimizin kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.