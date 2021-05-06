Sazın hikayesi belgesel oldu

Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan sazın hikayesinin nesilden nesile aktarılması için Diyarbakırlı yönetmen Mehmet İsmail Çeçen, Türk Halk Müziğinin duayenlerinin hikayelerini dinleyerek ‘Ağaçtan Dervişe’ adlı uzun metrajlı belgesel filmini çekti.

Diyarbakırlı ödüllü yönetmen Mehmet İsmail Çeçen tarafından hazırlanan belgesel filminde sazın ağaçtan dervişe giden süreci anlatıldı. Uzun metrajlı belgesel film de Ünlü Saz ustası Hüseyin Eroğlu’nun Kahramanmaraş’ın köylerinden getirdiği ağaçları işleyerek saz haline getirilişi süreci ve ünlü halk ozanlarının sazla olan hikayesi konu alındı. ‘Ağaçtan Dervişe’ uzun metrajlı filmin yönetmenliğini yapan Diyarbakırlı yönetmen Mehmet İsmail Çeçen, enstrümanlar üzerine yapmış olduğu araştırmalar sonucunda 5 aylık bir süre içerisinde film çekimlerini tamamladıklarını ifade etti. Yönetmen Çeçen, “Filmin çekimlerini ustalarla yaparken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ve kültürümüz de çok önemli bir yere sahip olan sazın hikayesinin nesilden nesile aktarılmasından büyük mutluluk duyduk. Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da yapmış olduğumuz çekimleri sürecinde müthiş bir dayanışma gördüm. Çekimlerini yaptığım üstatların misafirperverliği, sanata verdiği kıymeti gördükçe ne kadar doğru bir çalışmanın yapıldığına inandım" dedi.

Dünyaca ünlü halk ozanlarından Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Özlem Özdil ve Mazlum Çimen’in sazla tanışma hikayelerini ele alan belgesel filminin yapımcılığını Lily medya, Danışmanlığını Zuhal Akmeşe, Görüntü yönetmenliğini Cihat Bilen, hukuk danışmanlığını Mustafa Sevik, basın danışmanlığını gazeteci Ramazan Demir ve filmin sponsorluğunu ise Otostore Melih-Mevlüt Nazlıcan ve Selen Almaç Deniz yaptı.