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Özel Bağlar Hastanesi’nden gazetecilere indirimli sağlık hizmeti

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Özel Bağlar Hastanesi (OBH) arasında protokol imzalandı. Anlaşma gereği GGC üyesi gazeteciler ve birinci derece yakınları sağlık hizmetlerinden yüzde 50 indirimli yararlanacak.

DİYARBAKIR 07.10.2021, 11:48
Özel Bağlar Hastanesi’nden gazetecilere indirimli sağlık hizmeti

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Özel Bağlar Hastanesi (OBH) arasında protokol imzalandı. Anlaşma gereği GGC üyesi gazeteciler ve birinci derece yakınları sağlık hizmetlerinden yüzde 50 indirimli yararlanacak.

Gazetecilerin sağlık giderlerini azaltmak için GGC ve OBH arasında protokol imzalandı. Gazetecilere indirimli sağlık hizmeti alma imkanı sunan protokol GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan ve OHB Genel Müdürü Uzman Dr. Turan Odabaşı tarafından imzaladı. Bu protokolle GGC üyesi gazeteciler, eş ve çocukları ile anne ve babaları Özel Bağlar Hastanesi’nden yüzde 50 indirimli yararlanacak. Taraflar arasında imzalanan protokol 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak.

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