Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm tıbbi sekreterlerle bir araya geldi

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü vesilesiyle tıbbi sekreterler bir araya gelerek günlerini kutladı.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü vesilesiyle, sağlık kuruluşlarında kaliteli hizmet vermenin ayrılmaz parçası olan tıbbi sekreterler gününü kutladığını söyledi. Aküzüm, “Sağlık kuruluşlarımızda hizmetin daha iyi şartlarda sürdürülebilmesi açısından önemli yere sahip olan emekçi arkadaşlarımızın her daim yanlarında olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Hakkın ve haklının yeri Öz Sağlık İş Sendikası olarak emeğin kutsallığını şiar edinmiş bir sendikayız” dedi.