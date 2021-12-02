Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, 112 çalışanlarıyla bir araya geldi

1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 6 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonunda sağlıkçıları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 112 Acil Sağlık çalışanlarının hastalara, memlekete ve vatandaşlara vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkürlerini etti. 112 çalışanlarının zor şartlar altında yoğun mücadele ettiğini dile getiren Aküzüm, "Çalışanların sıkıntılarını dinleyerek çeşitli istişarelerde bulunduk. Sağlık çalışanlarımız, kritik dakikalar ve saniyeler içerisinde hayat kurtarma ve hayatın ileriki dönemlerde daha iyi idame ettirilmesi amacıyla 7/24 cansiperane bir şekilde görev başında. Bu kutsal görevi ifa eden 112 personelimizin Acil sağlık Hizmetleri Haftasını canı gönülden kutluyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Onlar nasıl bize koşuyorlarsa, bizde hayatın her alanında elimizden geldikçe onlara koşmaya, sorunlarına ortak olmaya çalışacağız” dedi.