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Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

DİYARBAKIR VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MÜNİR KARALOĞLU, SUR VE YENİŞEHİR İLÇELERİNDE YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN MİLLET BAHÇELERİNİ İNCELEDİ.

DİYARBAKIR 08.07.2020, 13:09
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Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Sur ile Yenişehir ilçelerinde yapım çalışmaları devam eden Millet Bahçelerini inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla tüm şehirlerde yapımına başlanan ve şehir hayatında insanlara bir nefes alanı olacak şekilde tasarlanan Millet Bahçeleri için Diyarbakır’da Sur ile Yenişehir’de yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurullah Bilgin eşliğinde ilk olarak Yenişehir Millet Bahçesini ziyaret eden Vali Karaloğlu, öncelikle çalışma alanında incelemelerde bulundu. Çalışanlarla da alanda bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu başarı dileklerinde bulunduktan sonra devam eden proje üzerine yetkililerden bilgi aldı. Çalışma alanını bizzat sahada inceleyen Vali Karaloğlu aynı zamanda krokiler ve hazırlanan tasarı görseller üzerinde vatandaşların hizmetine sunmak için ne yapılabileceği konusunda yetkililerle istişarelerde bulundu. Millet Bahçelerinin Diyarbakır’ı yansıtmasını ve peyzaj çalışmalarında Diyarbakır’a özgü ağaçların kullanılmasına özen gösterilmesinin gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, dışarıdan herhangi bir coğrafyadan değil, bu bölgede ve özellikle Diyarbakır’da yetişen meyve ağaçlarının bulunduğu bir bahçe olmasının önemini vurguladı.

1 Haziran 2021’e yetiştirin talimatı

22 dönümü yeşil alan olmak üzere yaklaşık 56 dönümlük bir alan üzerine kurulacak olan Yenişehir Millet Bahçesi için Vali Karaloğlu, çalışma koşulları açısından alanın çoğu illere ve bölgelere nazaran daha uygun olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, çalışmanın hızlandırılması için gerekli desteklerin sağlanacağını belirterek normal şartlarda 1 Ekim 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan bahçenin 1 Haziran 2021’e yetiştirilmesini ve vatandaşın kullanımına hazır hale getirilmesini istedi.

Genç mimar ve annesine Vali Karaloğlu’ndan tebrik

Yenişehir Millet Bahçesinin ardından Sur Millet Bahçesinde de incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, çalışmalarda sona gelinen bahçede yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Mimari yapıyı da inceleyen Vali Karaloğlu, bahçenin genç mimarı Cihan Akkum ile bir süre sohbet etti. Üniversite yıllarında tasarımlara başladığını öğrendiği Akkum’u hem başarısından hem de Millet Bahçesi tasarımından dolayı tebrik eden Vali Karaloğlu, genç mimara yaptığı çalışmalara yönelik olarak tavsiyelerde ve nasihatlerde bulundu. Akkum’un annesiyle de bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, genç mimarı bu şekilde yetiştirmesinden dolayı anne Akkum’u da tebrik etti.

Sur Millet Bahçesinin öncesini görseller üzerinden inceleyerek terörün bölgeye verdiği zarara ve oluşturduğu tahribata vurgu yapan Vali Karaloğlu, projede gördüğü eksiklikleri gidermeye yönelik olarak neler yapılabileceği konusunda yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

İncelemelerin sonrasında Sur Millet Bahçesinde yeni faaliyete başlayan bir işletmede bulunan vatandaşlarla ve işletmenin çalışanlarıyla kahve eşliğinde bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu hem vatandaşların hem de çalışanların sorun ve taleplerini dinledi.

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