Makedonya üniversiteleri Türkiye’deki öğrencileri bekliyor

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, yurtdışında eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere Makedonya’daki üniversiteleri tavsiye etti.

Türkiye’de üniversite sınavına her yıl ortalama 2 milyonu aşkın insanın girdiğini belirten Dalmış, bu noktada, tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümleri kazanmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. Öğrencilerin sınavlardan istedikleri puanı almaması halinde hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini dile getiren Dalmış, "Rimena Yurtdışı Eğitim sayesinde kendinize en uygun üniversiteye kayıt olma şansına erişirsiniz. Bunun yanı sıra, kalacağınız yer, okula ve ülkeye alışma süreciniz, vize işlemleriniz gibi konularda da size yardımcı oluyoruz. Tüm bunları yaparken de sizin isteklerinizi göz önünde bulunduruyoruz. Makedonya üniversiteleri zannettiğiniz kadar pahalı değil. Hatta Türkiye’deki özel üniversiteler ile kıyaslandığında maliyet olarak çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Makedonya üniversitelerinde okumak adına bir yıl hazırlık eğitimi almanız şart. Bu noktada, Makedonca, İngilizce ve Arnavutça eğitim veren okullar bulunuyor. Bu okullardan birisini tercih ettiğiniz takdirde bir yıl süreyle yabancı dil hazırlık eğitimi almalısınız. Hazırlık yılını bir kayıp olarak görmemelisiniz. Çünkü hem yeni bir dil öğrenir hem de okula ve genel olarak ülkeye alışma şansına erişirsiniz. Üniversitede hangi bölümü okumak istediğinize karar vermiş olmalısınız. Bu noktada, Rimena Yurtdışı Eğitim olarak sitemize girerek Makedonya üniversiteleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ülkedeki üniversitelerin isimleri, bölümler, eğitim süreleri, eğitim dili ve ücretler gibi detayların her birisine sitemizde yer veriyoruz. Son olarak, ailenizden ayrılarak başka bir ülkede okuma fikrine şimdiden alışmış olmalısınız. Bu konudaki en büyük yardımcınız ise Rimena Yurtdışı Eğitim olacak" dedi.