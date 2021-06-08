Diyarbakır’ın Ergan İlçe Belediyesi temizlik işleri ekipleri Makam Dağı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatlarıyla, temizlik ve park bahçeler müdürlüğü ekipleri Makam Dağı’nda kapsamlı çevre çalışması başlattı. Ergani’nin kimliğini öne çıkaran Zülkifl Peygamber makamı ve çevresi ayrıntılı bir şekilde temizlenirken, çalışmalar ile tarihe ve çevreye verilen önem vurgulandı. Temizlik ve park bahçeler müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Makam Dağı zirve ve yamaçlarındaki kurumuş otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, bölgeye estetik bir görünüm kazandırmak üzere yeni peyzaj ve aydınlatma çalışmasına başlanması hedefleniyor. 15 kişilik bir ekiple başlatılan çalışmalar sırasında şişeler, karton kutular, yiyecek atıkları gibi çok sayıda çöp toplandı. Bölgedeki tüm atıklar, kuru otlar ve dal parçaları toplanırken, 2 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı. Bölge tamamen temizlenene kadar çalışmalar kesintisiz devam edecek.