Laleto Tekstil, kaliteli kıyafet seçmek isteyenlerin adresi oldu

Modacı Mehmet Sait Dalmış, merkezi İstanbul’da bulunan Laleto Tekstil’in kaliteli kıyafet seçmek isteyenlerin adresi olduğunu söyledi.

Laleto Tekstil modacısı Mehmet Sait Dalmış, kaliteli kıyafet denildiği zaman akla her zaman pahalı kıyafetlerin geldiğini kaydetti. Bir ürünün kaliteli olması ile pahalı olması arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığını aktaran Dalmış, ’’Çok uygun fiyatlı ama oldukça kaliteli giyim ürünlerinin varlığından herkes haberdar. Modaya uygun giyinmek veya çevresindekilere hava atmak amacıyla kıyafetlere yüksek ücretler ödeyen kişilerin olduğu şu ortamda Laleto Tekstil, sizlere kaliteli kıyafet seçimi konusunda birtakım ipuçları veriyor. Her şeyden önce, Laleto Tekstil’in hem Türkiye’de hem de dünyada başarılı olmayı hedefleyen bir marka olduğunu söylemeliyiz. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarına devam eden markamızda birbirinden güzel tasarımlara erişebilirsiniz. Kaliteli kıyafet giymek istiyorsanız her şeyden önce ön yargılarınızdan uzaklaşmanız gerekiyor. Ucuz kıyafetin kalitesiz olduğuna dair bir inanış olsa da bu durumu doğrulayacak herhangi bir kanıt yok. Üretim maliyetlerinin çok uygun olmasından dolayı kaliteli kıyafetlerin de çok ucuza mal edilebildiğini söylemek gerekir. Aşırı sentetik olmayan, dikişleri düzgün olan, kesiminde asimetri olmayan bir kıyafet tercihi yaparsanız bu seçiminizden her zaman memnun kalacaksınız. Laleto Tekstil bünyesinde bu tür kıyafetlere fazlasıyla rastlayabilirsiniz. Sağlam dikişler, bir kıyafette olması gereken en önemli detay olarak dikkat çekmektedir. Satın almayı düşündüğünüz kıyafetin dikişlerinde veya düğmesinde herhangi bir dikiş hatası veya gevşeklik olduğu takdirde bu kararınızı tekrar sorgulamalısınız. Bu tür kıyafetleri uzun süreli olarak giymeniz mümkün değil. Bunun yanı sıra, her zaman ve her yerde doğal kumaşları tercih etmelisiniz. Sentetik kumaşlardan ise kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü, sentetik kumaşların herhangi bir dayanıklılığı yoktur. Özel bir hassasiyet gerektiren sentetik kumaşların aynı zamanda sürekli olarak kuru temizleme gerektirdiğini de ifade etmeliyiz. Laleto Tekstil olarak ürünlerimizin her birinin her açıdan en iyisi olduğunu söylemeliyiz. Bilhassa kıyafetlerin düzgün kalıplara sahip olduğu noktasında herhangi bir şüpheniz olmamalı! Birçok firma kumaştan kar elde etmek adına omuzlara tam oturmayan ve kola ya da bacağa kısa gelen ürünler üretebiliyor. Ancak, Laleto Tekstil’de böyle bir durumla karşılamazsınız’’ dedi.