Kulp’ta yarım kalan bağ belleme dönemi yeniden başladı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlar daha fazla verim elde etmek için bağlarını bellemeye başladı.

Kulp ilçesinde en çok bağcılık işleriyle uğraşan köyler özelikle Özbek ve Hevedan bölgesi köyleri ile Hamzalı, Konuklu ve İnkaya köylerinde bağ belleme işlemleri başladı. Bağ sahibi İbrahim Taş, her yıl bahar mevsiminde belleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, bu dönemde yapılan bellemenin verimi artırdığını söyledi. Taş, “Kışın geride bıraktığı izleri taşıyarak iyi bir bakıma ihtiyaç duyulan bağda belleme dönemi bundan 20-25 gün önce başladı. Ancak bu sene Ramazan ayı vesilesiyle bizim gibi çoğu çiftçi biraz geç kaldı, bağ belleme çok önemli gerek havaların ısınmasından, gerekse bitkilerin gelişme dönemine girmesi nedeniyle bağdaki doğal örtüye en iyi yetişme ortamını sağlamak gerekir” dedi.

Toprağın sertleşmesinin ününe geçmek gerektiğini söyleyen çiftçilerden Reşat Taş ise, "Toprak kış aylarında kar, yoğun yağışlar, aşırı soğuklar nedeniyle sertleşir ve hava alma güdüsünü iyice kaybeder. Ancak bu sene kar yağmadığı gibi yağmurda yetersizdi, yine de toprağı yüksek miktarda havalandırmak gerekir bu amaçla belleme yaparak bu çalışma sistemini sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Kulp ilçesinde bağcılıkla uğraşanlar bağ belleme çalışmalarında genellikle bu işi bel küreği ile yaparak, toprağı bir kürek derinliği kadar açıyor. Bu şekilde toprak hem havalandırılıyor, hem de bağın yetişmesine uygun bir zemin oluşturuluyor.