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Kulp’ta saman yüklü kamyon tehlike saçtı
DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE SAMAN YÜKLENEN KAMYON, YOLDA TEHLİKE SAÇTI.
DİYARBAKIR 22.07.2020, 17:23
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyon, yolda tehlike saçtı.
Kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen kamyon yola koyuldu. Kamyon seyir halindeyken yüklenen çuvalların bazısı yola savruldu. Çuvalların düştüğünü gören arkadaki sürücülerin dikkati, faciayı önledi.
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