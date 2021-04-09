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Kulp’ta Polis Haftası etkinlikleri

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıl dönümü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

DİYARBAKIR 09.04.2021, 15:57
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Kulp’ta Polis Haftası etkinlikleri

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıl dönümü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Kulp İlçe Emniyet Amirliği personellerince ilçe merkezinde bulunan anaokulu, özel eğitim sınıfları ve ilkokullarda eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Cuma namazı öncesi Kulp Merkez Camii’nde şehit polisler için mevlit okutuldu. İlçe Müftülüğüne bağlı vaizlerce mevlit okunarak şehitler için dualar edildi. Cuma namazı sonrası vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

Kulp Emniyet Amiri Selim Toptan, şehitleri saygı ve minnetle andıklarını söyledi. Toptan, "Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Vatandaşlarımızın canı ve malını korumak, toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görevimizin başındayız. Bütün meslektaşlarımın Polis Haftalarını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
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