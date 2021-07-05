Kulp’ta drama kursiyerleri sergiledikleri “90’larda Çocuk Olmak” adlı gösteri ile gülümsetip, düşündürttü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan drama kursu “90’larda Çocuk Olmak” adlı gösteri ile son buldu.

Kulp Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan drama kursu 3 aylık eğitimin ardından kursiyerlerin sahnelediği “90’larda Çocuk Olmak” adlı gösteri ile son buldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı seyirci ile kendisinin kaleme aldığı “90’larda Çocuk Olmak” adlı gösterinin sahnelendiğini ifade eden drama eğitmeni Elif Ruşen Taşkıran “1990’lı yıllarda çocuk olmak, komşuluk, sokakta yaşam, kültür ve sanat gibi konuların harmanlanarak müzikal, tiyatral ve çeşitli oyunlarla “90’larda Çocuk Olmak” gösterisini Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde sahneledik. Kursiyerlerimizin 3 ay boyunca aldıkları drama eğitiminin ardından sahneledikleri bu gösteriyle başarılı bir performans sergilemesi drama eğitmeni olarak beni gururlandırdı. Bütün kursiyerlerimi kutluyorum” dedi.

Sertifika dağıtım töreninde kursiyerlerle bir araya gelen Kulp Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları “Dramanın, bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini daha etkin kullanma özelliğiyle kursiyerlerimizde olumlu bir etki bıraktığına inanıyorum. 120 saatlik bir eğitimin ardından drama kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerimizi kutluyorum. Drama kursunun yanı sıra bu yıl kişisel gelişim, mesleki ve teknik, kültürel ve madde bağımlılıkla mücadele alanında kurumumuzca toplam 135 kurs açılarak, bu kurslarda 2 bin 250 kursiyer yararlandı. Zengin içerikli kurslarla daha geniş kitlelere hizmet etme çabasını aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Kursiyerlere, Kulp Halk Eğitimi Merkezi müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, Kulp Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Muhammed Beyoğlu ve drama eğitmeni Elif Ruşen Taşkıran tarafından sertifika takdim edildi.