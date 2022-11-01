Kayapınar’da 12 canlı müzik işletmesine toplam 780 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, ilçe genelinde canlı müzik yayını yapan işletmelerine denetim gerçekleşti. Denetimlerde 12 iş yerine 65’şer bin lira para cezası kesti.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde ticari anlamda faaliyet yürüten, eğlence yerlerinde yüksek seste canlı müzik yayını yapıldığı yerlere denetim yaptı. 15 personelden oluşan 4 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Denetime tabi tutulan işletmelere eksikliklerini giderilmesi için süre verilirken, canlı müzik yayın ruhsatı olmayan 12 iş yerine 65’şer bin lira para cezası kesildi.

Kayapınar Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde oluşan gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerine devam edeceği belirtildi.