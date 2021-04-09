Kayapınar Kaymakamı Koç polislerle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bilgi Karataş ve emniyet personelini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Koç, İlçe Emniyet Müdürü Karataş ve personeline teşekkür etti. Türk polisinin, sağladığı güven duygusuyla her zaman huzur içinde olduklarını belirten Kaymakam Koç, "Türk Polis Teşkilatı 176 yıldır büyük bir özveri ve fedakarca vatanımızın dört bir tarafında hizmet ediyor. Bu ülkenin geleceği, birliği, beraberliği ve güven içinde yaşaması için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımızın 176’ıncı kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, emniyet teşkilatımızın tüm çalışanlarının Polis Haftasını kutluyorum" dedi.