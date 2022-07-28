Kayapınar Belediyesi’nden eğitime 5 bin kaynak kitap desteği

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Etüt Diyarbakır Projesi” çerçevesinde yaz kurslarında eğitim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerine 5 bin adet yardımcı kaynak kitap dağıttı.

Kayapınar İlçesi’ndeki Akşemsettin Ortaokulu ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kitap dağıtım törenine Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Arif Karaman, amaçlarının bütün öğrencilere ulaşmak olduğunu, ancak yaz olduğu için yalnızca bine yakın öğrencinin kurslarda olduğunu ifade etti. Kaymakam Karaman, “İl ve ilçemiz genelinde 8. ve 12. sınıflar için kurslarımız yaklaşık 3 haftadır başlamış durumdadır. Yaz boyunca ve bir dahaki sınav dönemine kadar da Milli Eğitim bünyemizde devam edecektir” dedi.