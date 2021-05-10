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Kayapınar Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ile tatlı üreten işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

DİYARBAKIR 10.05.2021, 14:34
Kayapınar Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ile tatlı üreten işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Kayapınar Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi satışı yüksek olan ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerini sıkı takibe aldı. Rutin bir şekilde sürdürülen denetimleri Ramazan Bayramı nedeniyle sıklaştıran Kayapınar Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde daha çok şekerleme ürünleri ile et ve et ürünlerinin reyonlarında denetimlerini yoğunlaştırıyor.

Ekiplerce denetimlerde bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında iş yeri yetkilileri uyarıldı.
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