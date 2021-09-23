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Kanal görüntüleme robotu tasarruf sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen yağmursuyu ve kanalizasyon hatları arızalarına kanal görüntüleme robotuyla müdahale ederek tasarruf sağlıyor.

DİYARBAKIR 23.09.2021, 11:49
Kanal görüntüleme robotu tasarruf sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen yağmursuyu ve kanalizasyon hatları arızalarına kanal görüntüleme robotuyla müdahale ederek tasarruf sağlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak maliyet, emek ve zamandan tasarruf sağlıyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde 10 binlerce metre uzunluğundaki kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri, yağmursuyu ızgaraları, bina ve ev bağlantılarında meydana gelen arızaları kanal görüntüleme robotuyla tespit edip anında müdahalede bulunuyor. Kanal görüntüleme robotu sayesinde nokta tespitler yapılarak arızanın onarılması için kazı, vidanjör veya kayıp rögar kapak ekibi bölgeye sevk ediliyor. Araç içerisindeki kumanda kabini ile kontrol sağlanarak robot tarafından aktarılan görüntüler bilgisayara kaydedildiği gibi aynı zamanda araç içinden monitör ile anlık olarak izlenebiliyor. Kanal görüntüleme robotları, kanalizasyon şebekesinde vidanjör müdahalesi ile çözülemeyen sorunların tespitinde, temizliği yapılan kanalizasyon hatlarının kontrolünde ve çapı bin mm ve üzeri çaplardaki kanalizasyon şebekelerinin rutin kontrollerini yapmak için kullanılıyor. 190 metre mesafeye kadar hareket etme kabiliyetine sahip kanal görüntüleme robotu sayesinde nokta tespitler yapılarak arızalara en kısa sürede müdahale ediliyor.

Sistem sayesinde üst yapının kazılması önlenerek ekonomik anlamda önemli bir tasarruf sağlanıyor.

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