Kadayıfçı Sıtkı Usta, öğrencilere burma kadayıf ile künefe yapmayı öğretti

Diyarbakır’da özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, Kadayıfçı Sıtkı Usta tarafından okulun toplantı salonunda kentin meşhur kadayıfı olan burma kadayıf ile künefe yapmak için yarıştırdı.

Diyarbakır Final Okullarında eğitim gören öğrenciler, okul yönetimi tarafından düzenlenen ‘MasterChef’ programı kapsamında kentin ünlü tatlısı olan burma kadayıf ile künefe yapmak için bir birleri ile yarıştı. Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Mehmet Altunbay ile personelleri tarafından öğrencilere kadayıf yapılmasını öğrettikten sonra öğrenciler burma kadayıf ile künefe yaptı. Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Mehmet Altunbay, “Bulunduğumuz okulda çocuklar ile beraber tatlı bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklara künefe ile kentimizin meşhur tatlısı olan burma kadayıf yapmasını öğretiyoruz. Çocuklar bu işi öğreniyorlar ve gelecek vaat ediyorlar. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan etkinliklerde çocuklarla beraber olmak çok güzel” dedi.

Okul Müdürü Sezer Arıkan ise, bu tür etkinlikleri her zaman yaptıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesine teşekkür ettiklerini söyledi. Yapılan etkinlik sonunda burma kadayıf ile künefeyi en iyi yapan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilmesi sonrası program son buldu.