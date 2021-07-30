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Hani Anıl Mahallesi’nin içme suyu sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesi Anıl Mahallesi’nde yıllardır süregelen içme suyu sorununu çözmek için sondaj kuyusu çalışması başlattı.

DİYARBAKIR 30.07.2021, 12:34
Hani Anıl Mahallesi’nin içme suyu sorunu çözülüyor
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesi Anıl Mahallesi’nde yıllardır süregelen içme suyu sorununu çözmek için sondaj kuyusu çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde içme suyu sorununa kalıcı çözümler bulmak için çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, Hani ilçesine bağlı Anıl Mahallesi’nde içme suyu sondaj kuyusu açma çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentin her noktasında en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Mahallede gerekli planlamaları ve etüt çalışmalarını yaptıklarını, sondaj kuyusu sayesinde mahalle sakinlerinin uzun süre su sorunu yaşamayacağını ifade eden Tutşi, tüm imkanlarıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
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