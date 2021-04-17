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Ergani’de cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Ergani Belediyesine bağlı temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüğü ekipleri ile korona virüs tedbirlerine yönelik hizmetlere devam ediyor.

DİYARBAKIR 17.04.2021, 15:19
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Ergani’de cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Ergani Belediyesine bağlı temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüğü ekipleri ile korona virüs tedbirlerine yönelik hizmetlere devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından, ilçedeki yoğun cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkayarak dezenfekte edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yol, kaldırım, hastane, ATM, durak, bank ve işyerlerinin giriş-çıkış noktalarında ayrıntılı dezenfekte çalışması yürütüldü.

Ekipler, düzenli aralıklarla devam eden dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını da hassasiyetle sürdürdüğü bildirildi.
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