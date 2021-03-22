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Ergani’de ana arterlere 3’lü çöp kutuları yerleştirildi

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekiplerince kentin ana arterlerine 3’lü çöp kutuları yerleştirildi.

DİYARBAKIR 22.03.2021, 12:50
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Ergani’de ana arterlere 3’lü çöp kutuları yerleştirildi

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi ekiplerince kentin ana arterlerine 3’lü çöp kutuları yerleştirildi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatlarıyla, ilçede yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalara 3’lü çöp kutuları yerleştirildi. Amaçlarının çevreye duyarlılık ve atık bilinci oluşturmak olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, “Caddelerimizin estetik yapısına uygun, ahşap kaplamalı çöp kutuları ile vatandaşlarımız çevre kirliliğine sebep olmadan çöplerini bertaraf edebilecek. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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