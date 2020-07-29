Erasmus+ projelerinde DÜ’den büyük başarı
DİCLE ÜNİVERSİTESİNİN AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞINA ICM (ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ) KAPSAMINDA SUNMUŞ OLDUĞU 21 PROJENİN 20’Sİ KABUL EDİLEREK BÖLGEDE VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇİN BİR REKOR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Dicle Üniversitesinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına ICM (Uluslararası Kredi Hareketliliği) kapsamında sunmuş olduğu 21 projenin 20’si kabul edildi.
Türkiye Ulusal Ajansına devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından sunularak uygunluk değerlendirmesini geçen proje teklifleri, içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilirken, değerlendirme sonucunda Dicle Üniversitesinin sunmuş olduğu 21 projenin 20’si hibelendirmeye layık görüldü. Dicle Üniversitesi, kazandığı projelerle Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği projelerinde bütün Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. 2021-2023 yılları arasında Amerika’dan Asya’ya Avrupa’dan Afrika’ya 20 ülkeye yüzlerce akademisyen ile Dicle Üniversitesi öğrencilerinin katılacağı ve finansmanı Avrupa Birliğince sağlanacak olan hareketliliklerin bölgeye ve ülkeye büyük bir uluslararasılaşma vizyonu kazandırması bekleniyor.
Dicle Üniversitesinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu ve hibelendirmeye layık görülen projelerine, proje miktarlarına web sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.
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