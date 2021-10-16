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Elazığ Bulvarı-Araştırma Hastanesi bağlantı yolu yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında Elazığ Bulvarından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden bağlantı yolunda yenileme çalışmalarına başladı.

DİYARBAKIR 16.10.2021, 14:42
Elazığ Bulvarı-Araştırma Hastanesi bağlantı yolu yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında Elazığ Bulvarından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden bağlantı yolunda yenileme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatacak yol yapım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yoğun olarak kullanılan yolda zamanla bozulmalar oluşması nedeniyle yaya ve araç trafiğinde sorun yaşanmaması için proje geliştirdi. Ekipler, 230 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki yolda zeminin sağlam olması ve uzun yıllar hizmet sunması için ilk etapta alt yapı çalışmasını gerçekleştirecek. Çalışmalar kapsamında 15 bin metreküp kazı dolgu 7 bin ton plentmiks alt temel ve temel 3 bin ton sıcak asfalt yapılacak. Yayaların kullanması için 500 ton asfalt kaldırım ve 1000 metre bordür çalışması yapacak ekipler, çevre düzenlemesi kapsamında 20 aydınlatma direği, 70 ağaç dikecek.

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