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Eğil’de aile parkı hizmete açıldı
Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, Yenişehir Mahallesinde yapımı tamamlanan aile parkını vatandaşların hizmetine açtı.
DİYARBAKIR 17.01.2021, 11:51
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Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, Yenişehir Mahallesinde yapımı tamamlanan aile parkını vatandaşların hizmetine açtı.Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Yenişehir Mahallesinde atıl durumda bulunan DİSKİ Genel Müdürlüğüne ait arazide park yapımına başladıklarını söyledi. Kaymakam Arslan, kısa süre içerisinde spor aletleri, çocuk oyun grubu, kamelya, piknik masaları ve yürüyüş alanlarının bulunduğu parkın yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.
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