banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Dünya Gıda Gününde öğrenciler bilgilendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencileri, sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.

DİYARBAKIR 16.10.2021, 14:44
Dünya Gıda Gününde öğrenciler bilgilendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencileri, sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı gıda denetim ekipleri, Dünya Gıda Günü dolayısıyla kentteki çeşitli okulları ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan’ın da katıldığı etkinlikte ekipler, öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alınırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında kısa bilgiler verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere sunum yaparak gıda güvenliğinin önemini anlatıp doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Programdan sonra öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Giresunspor 9 8
17. Kasımpaşa 8 6
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Liverpool 8 18
2. Chelsea 7 16
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 8 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1