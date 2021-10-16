Dünya Gıda Gününde öğrenciler bilgilendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencileri, sağlıklı gıdayla ilgili bilgilendirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı gıda denetim ekipleri, Dünya Gıda Günü dolayısıyla kentteki çeşitli okulları ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan’ın da katıldığı etkinlikte ekipler, öğrencilere sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimi ve gıda ürünü alınırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında kısa bilgiler verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere sunum yaparak gıda güvenliğinin önemini anlatıp doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Programdan sonra öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.