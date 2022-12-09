DTSO’dan İzmir’e 35 metrelik örgü peynir jesti

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile dün start alan 16. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret ve Fuar Kongresi (TTI), ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. DTSO standında plaka numarası 35 olan İzmir için 35 metre uzunluğunda Diyarbakır örgü peyniri sergilendi.

Türkiye’nin birçok kentinden katılımcının yer aldığı fuarda, ilk gün olduğu gibi dün de Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) standı büyük ilgi gördü. Diyarbakır’ın coğrafi işaret tescilli ürünlerinin ikram edildiği standda ev sahibi İzmir’e jest yapıldı. DTSO standında plaka numarası 35 olan İzmir için 35 metre uzunluğunda Diyarbakır örgü peyniri sergilendi. Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan 48 ürünün tanıtımı yapılarak, ziyaretçilere yöresel lezzetler ikram edildi. Tarihi ve kültürel mekanların fotoğraflarının sergilendiği stantta, sanatçılar geleneksel ezgiler seslendirdi. İş dünyasının önemli temsilcileri ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği stantta halaylar çekildi.

Travel Turkey İzmir Fuarı’nı değerlendiren DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Diyarbakır’ın tarihsel ve kültürel değerlerinin yanı sıra eşsiz mutfak lezzetini tanıtmak için İzmir’de açtıkları standa yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. DTSO olarak bugüne dek kente özgü 48 ürün için Türk Patent Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldıklarını ifade eden Tayınlamak, “Diyarbakır, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış köklü geçmişi ve barındırdığı yüzlerce tarihi ve kültürel değerleri ile Dünya Mirası Listesi’ne girmiş, dünyanın sayılı kentlerinden biridir. Biz bu değerleri tanıtma anlamında Fuar Komisyonu olarak yol haritamızı genişlettik. Gerek gastronomi gerek turizm alanında kentimizi hak ettiği seviyeye getirmeye kararlıyız” diye konuştu.