DTSO Kürtçe hikaye yarışmasına katılan çocuklara tablet hediye etti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Kürtçe’yi seçmeli ders olarak seçen öğrenciler için düzenlediği hikaye yarışmasına katılan 120 çocuğa tablet hediye etti.

DTSO, Kürtçe hikaye yazma yarışmasına katılan 120 öğrenciyi tablet ile ödüllendirdi. DTSO’dan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında müfredata alınan seçmeli Kürtçe dersi büyük heyecan uyandırmış, derse önemli oranda talep olmasına rağmen öğretmen atamaları maalesef yetersiz kalmıştır. Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutulması elbette yeterli değildir ancak değerli bir adımdır. Her ne kadar seçmeli ve yetersiz olsa da çocuklarımızın kendi ana dillerinde eğitim almaları önemli ve değerlidir. Kürtçe seçmeli ders tartışmaları devam ederken birçok aile Kürtçe seçmeli dersin olduğundan bile maalesef bihaber durumdadır. Bu noktada gazeteci, yazar, akademisyen, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve en başta da velilere önemli ve tarihsel görevler düşmektedir“ denildi.

“Kürtçe seçmeli ders kampanyalarının her yıl artarak devam etmesinin oldukça önemli olduğuna inanıyor ve kampanyaya katılım sağlayan tüm kesimlere de sizler aracılığıyla tekrar teşekkür ediyoruz” ifadelerinin yer verildiği açıklamada, “Bu vesileyle çocuklarımızın kendi anadillerini unutmamalarını sağlamak ve bir nebze de olsa teşvik etmek amacıyla odamız, 5-6-7 ve 8’inci sınıflar için seçmeli dersler arasında yer alan Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaki lehçelerini seçen ve Kürtçe hikaye yazan 120 öğrencimize ödül olarak tablet hediye edeceğini belirtmişti. Bugün öğrencilerimize tablet dağıtmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler için öğrenci ve ebeveynlere Kürtçe’yi tercih etmeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.