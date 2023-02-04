Diyarbekirspor - Fethiyespor: 0 - 0

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Diyarbekirspor, Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig’in 23’üncü haftasında Diyarbekirspor 33 bin kapasiteli stadyumunda ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı. Yoğun kar altında oynanan karşılaşmada iki takım sporcuları sahada adım atmak zor anlar yaşarken, karşılaşma Fethiyespor vuruşu ile başladı. 5’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Fethiyespor’dan Berat topla buluştu, ancak kaleci Zülküf’ü geçemedi. 10’uncu dakikada Diyarbekirspor sol taraftan Ender’in kullandığı serbest atıştan sonuç alamadı. 14 dakikada Fethiyespor’dan Emre, kaleci ile baş başa kaldı, ama değerlendiremedi. 20’nci dakikada orta sahada kazanılan topla atağa kalkan Diyarbekirspor’da Ender çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Ancak vuruşu kaleciye takıldı. 21’nci dakikada bu kez sol taraftan Fethiyespor, Selimcan ile kazandığı topu iyi değerlendiremedi. 23 dakikada bu kez Diyarbekirspor sağ taratan İlker ile yüklendi ceza alanı inen topu Bahri düzgün vuruş yapamadı. 26 dakikada sol tarafta serbest vuruş kazanan Diyarbekirspor ceza alanında düşen kısa top kara saplanarak sonuçsuz kaldı. 33 dakikada sağ taraftan Umutla Fethiyespor’u serbest vuruş kullandı, topa müdahale eden Selim’in topu kaleci Zülküf’te kaldı. İlk yarıda maçta başka pozisyon olmayınca 0-0 beraberlikle kapandı.

Maçın ikinci yarısı Diyarbekirspor vuruşu ile başladı

46’ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Diyarbekirspor Enes çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Enes’in yanındaki İlker ile verkaç yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmada Sezer yerden kayarak yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi. 52’inci dakikada sağ taraftan yüklenen Diyarbekirspor Cem ile yakaladığı topu İlker’le buluşturdu ancak iyi ve düzgün vuramadı. 57’nci dakika Diyarbekirspor sağ kanattan topu rakip kaleye taşıdı. Enis’in yerden pasında topu alan Bahri çalımlarla ceza alanına girdi ancak defans uzaklaştırdı. 65’inci dakikada Diyarbekirspor savunması hatasını 8 numaralı sporcu iki kişi çalımlayarak ceza alanı sağ tarafında ortası kaleci Zülküf’te kaldı. 67’nci dakika Fethiyesporlu Selim Diyarbekirspor defasından 3 sporcuyu çalımlayarak kaleci Zülküf ile baş başa kaldı ancak iyi vuruş yapamadı, top auta gitti. 83’üncü dakikada kontratağa kalkan Fethispor’dan Emre’nin sol taraftan sert ve düzgün vuruşu kalenin uzak köşesine giden topa iyi uzanan kaleci Zülküf topu kornere attı. 89. dakika Fethiyespor’u sol çaprazdan ceza sahasına içinde boşa çıkardığı topu boş kaleye atamadı ve bir gol fırsatından daha oldu. Maçın son dakikalarında başka pozisyon olmayınca maçın sonucu Diyarbekirspor 0 - Fethispor 0 olarak bitti. Bu sonuçla Diyarbekirspor puanını 15’e, Fethiyespor ise 21’e yükseltti.