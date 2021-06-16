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Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Çınar Belediyespor’u ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
DİYARBAKIR 16.06.2021, 19:27
Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Çınar Belediyespor’u ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
BAL 4. Bölge 3. Grupta üçüncü hafta tamamlandı. Lider Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında ağırladığı Çınar Belediyespor’u tek golle geçerek puanını 7’ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Yeşil-kırmızılı takımı 3 puana taşıyan golü 3. dakikada penaltıdan Sercan Bıyıklı kaydetti.
Grupta oynanan diğer maçta Silvan Belediyespor’u 2-0 mağlup eden Bismil 21Spor puanını 5’e çıkarıp ikinci sırada haftayı tamamladı.
Grupta 4. hafta maçları 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında Silvan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.Çınar Belediyespor-Bismil 21Spor maçı ise Çınar’da oynanacak.