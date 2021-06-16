banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!
İstanbul'da ev kiralarında sert artış!

Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Çınar Belediyespor’u ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

DİYARBAKIR 16.06.2021, 19:27
Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Çınar Belediyespor’u ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

BAL 4. Bölge 3. Grupta üçüncü hafta tamamlandı. Lider Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında ağırladığı Çınar Belediyespor’u tek golle geçerek puanını 7’ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Yeşil-kırmızılı takımı 3 puana taşıyan golü 3. dakikada penaltıdan Sercan Bıyıklı kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçta Silvan Belediyespor’u 2-0 mağlup eden Bismil 21Spor puanını 5’e çıkarıp ikinci sırada haftayı tamamladı.

Grupta 4. hafta maçları 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında Silvan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Çınar Belediyespor-Bismil 21Spor maçı ise Çınar’da oynanacak.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı az bulutlu
banner493