Diyarbakırlı genç golcü performansıyla göz kamaştırıyor

Türkiye U-19 Gelişim Ligi’nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor’un formasını giyen Diyarbakırlı Halit Çokyaşar, başarılı performansı ve golleriyle gelecek için umut veriyor.

Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor’u 2-0 yenmeyi başarırken, takımının ikinci golünü kaydeden Halil gol sayısını 5’e çıkardı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu Çokyaşar, oynadığı 5 maçta 5 gol atarak takımının en golcü ismi konumunda yer alıyor.