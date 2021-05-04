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Diyarbakır’ın yeni bir şampiyonluk beklentisi var

Diyarbekirspor’un şampiyonluğu ile 8 yıl sonra ilk kez profesyonel ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Diyarbakır’da gözler şimdi de Diyarbakırspor’a çevrildi.

DİYARBAKIR 04.05.2021, 12:10
Diyarbakır’ın yeni bir şampiyonluk beklentisi var

Diyarbekirspor’un şampiyonluğu ile 8 yıl sonra ilk kez profesyonel ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Diyarbakır’da gözler şimdi de Diyarbakırspor’a çevrildi.

Mayıs ayı sonunda başlaması planlanan Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösterilen 53 yıllık kulübün şampiyon olup 3. Lige yükselmesini bekleyen kent, 8 yıl önce 3. Lige veda eden Diyarbakırspor’un bunu başarması halinde sporda çifte şampiyonlu bir sezon yaşamış olacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi müsabakalarının mayıs ayı sonunda başlatılarak iki ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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