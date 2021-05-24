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Diyarbakır’ın fethi, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın fethi ve Ashab-ı Kehf Uyanış Günü’nü düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

DİYARBAKIR 24.05.2021, 17:03
Diyarbakır’ın fethi, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın fethi ve Ashab-ı Kehf Uyanış Günü’nü düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

Diyarbakır’ın İslam orduları tarafından fethedilişinin 1382’nci yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Panel, söyleşi, fotoğraf sergisi, dengbej dinletileri ve çeşitli etkinlik kutlamaları 23 Mayısta başlayarak 28 Mayısta sona erecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı ’Fetih’ programı kapsamında Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfının katkılarıyla ’Dünden Bugüne Diyarbakır’ ismiyle fotoğraf sergisi açılacak. Toplam 77 eserin bulunduğu sergide 47 fotoğraf Diyarbakır’ın eski yıllarını 30 fotoğraf ise bugünü anlatacak. Serginin Diyarbakır Sümerpark sergi salonundan sanatseverlerin beğenisine sunulacağı kaydedildi.
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