Diyarbakır’da turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Diyarbakır turizmini canlandırmaya yönelik konuların masaya yatırıldığı ilk turizm değerlendirme toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı.

Daha önce valilik yaptığı ve bölgelerinde turizmle öne çıkan Van, Bursa ile Antalya’da da turizme dönük çalışmaların ele alındığı toplantılara önem veren Vali Karaloğlu, Diyarbakır’da da turizmin sorunlarını ve çözüme yönelik yapılacak çalışmaların istişare edildiği turizm değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı. Vali Karaloğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Vali Yardımcısı Onur Yeniay ile ilgili kamu kurum yöneticileri ve oda ve borsayla sektör temsilcileri katıldı. Diyarbakır’ın turizmde öne çıkmasına yönelik tüm konuların masaya yatırıldığı toplantıda Vali Karaloğlu, Antalya’da da bu şekilde toplantılar düzenlendiğini belirterek, tüm paydaşların turizmi müzakere edebileceği bir ortamın oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Kazanca dönüştürme zamanı geldi"

Diyarbakır’da göreve başladığı günden bugüne geçen sürede kentin önceden bildiği ve duyduğu Diyarbakır’dan çok farklı ve çok öte olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Diyarbakır bildiğimden gördüğümden, duyduğumdan daha derin, daha kadim, daha büyük, daha heyecanlı, daha üretken bir şehir. Artık Diyarbakır’ın değerlerinin üzerinin açılmasının zamanının geldiğini düşünüyoruz. Diyarbakır’ın var olan değerlerini, toplum için Diyarbakır için ülke için birer kazanca dönüştürmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz" dedi.

Diyarbakır’ın tanıtımına değinen Vali Karaloğlu, Diyarbakır’daki değerleri gündeme taşıyarak, kenti sürekli Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde pozitif olarak tutacak bir tanıtım stratejisi çerçevesinde şehrin kültürünün, gastronomisinin, tarihinin, değerlerinin, coğrafyasının ve doğasının çok iyi tanıtılması gerektiğinin altını çizerek her şeyin fırsata çevrilerek sadece Diyarbakır’ın değil bölgenin çok iyi tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

İnanç turizmine yönelik Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın yer aldığı Mezopotamya Kültür Rotası Projesi üzerinde çalışmalar yapıldığını aktaran Vali Karaloğlu, söz konusu proje ile ilgili olarak yapılan planlamayı açıklayarak eylül ayında konuyla ilgili bir toplantı yapmayı planladıklarını ancak pandemi dolayısıyla bu toplantıyı ekim ayına ertelediklerini pandeminin etkisinin devam etmesi nedeniyle kesin tarihi henüz belirlemediklerini yine de gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.