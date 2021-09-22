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Diyarbakır’da ’Sergi Sarı Bayraklıdır’ sergisi açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademisyen Berivan Ekinci’nin ’Sergi Sarı Bayraklıdır’ kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

DİYARBAKIR 22.09.2021, 12:51
Diyarbakır’da ’Sergi Sarı Bayraklıdır’ sergisi açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademisyen Berivan Ekinci’nin ’Sergi Sarı Bayraklıdır’ kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği kültür-sanat etkinlikleri ve düzenlediği kurslarla vatandaşlara çeşitli alanlarda hizmet sunarken sanatçılara da destek olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Diyarbakırlı akademisyen Berivan Ekinci’nin ’Sergi Sarı Bayraklıdır’ kişisel sergisini Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluşturdu. Yurt içi ve dışında sanatsal çalışmalarda bulunan Ekinci, doğup büyüdüğü kente hakim sarı renge ve uçsuz denizlerin mavisine bakarken yaşadığı duygusal dalgalanmaları çeşitli yüzeylere yerleştirerek sanatseverlerin beğenisine sundu.

Video sanatı, fotoğraf, yerleştirme ve yağlıboya işlerinin yer aldığı sergi 28 Eylül Salı gününe kadar açık kalacak.

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