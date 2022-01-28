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Diyarbakır’da sağlık ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların imdadına koştu

Diyarbakır’da, önceki gün kırsal ilçelerde etkili olan ve yer yer 1 metreyi bulan kar yağışında vatandaşların imdadına sağlık ekipleri koştu

DİYARBAKIR 28.01.2022, 17:35
Diyarbakır’da sağlık ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların imdadına koştu

Diyarbakır’da, önceki gün kırsal ilçelerde etkili olan ve yer yer 1 metreyi bulan kar yağışında vatandaşların imdadına sağlık ekipleri koştu

Diyarbakır’da önceki gün yoğun kar yağışı ilçelerde 1 metreyi geçerken sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen birçok hastayı bulundukları yerden alarak hastaneye ulaştırdı. Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Gölbaşı köyünde 22 Ocak günü epilepsi hastası olan 79 yaşındaki Ali Özmen ve eşi 66 yaşındaki kardiyak öyküsü bulunan, karaciğer hastası Mevlüde Özmen sağlık ekipleri ile belediye ekipleri yolun açılmasıyla UMKE ekibi tarafından hastalara yapılan tıbbi müdahalelerden önce Dicle’ye ardından da tedavilerinin yapılması için Dicle Devlet Hastanesine nakilleri sağlandı. Hastalar genel durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri belirtildi.

Anne adayı için seferber oldular

Lice Bağlan mahallesinden 25 yaşındaki ve 3 gebeliği olan Eylem Yıldırım isimli hasta için 22 Ocak günü Sağlık Komuta Merkezinden ambulans talebinde bulunulması üzerine ekipler görevlendirilirken, yolun tipi ve yoğun kar yağışından dolayı kapalı olması üzerine ulaşım sağlanamadı. Bunun üzerine belediye ekiplerince yolun açılmasıyla Bağlan köyüne ulaşım sağlanarak hastanın ilk müdahalesi UMKE ekibince yapıldıktan sonra güvenli bölgede bekleyen hastanın teslimi yapıldıktan sonra hastanın hastaneye nakli sağlandığı öğrenildi.

4 aylık Serhat bebek hastaneye ulaştırıldı

Eğil Selman mahallesinde ikamet eden 4 aylık solunum sıkıntısı olan Serhat Lale isimli bebek hasta 24 Ocak günü etkili olan kar yağışından kaynaklı olarak yolun kapalı olmasından dolayı ambulans talebinde bulunulması üzerine belediye ekiplerince hızlı bir şekilde yolun açılmasıyla UMKE ekipleri adrese ulaşarak hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Hani İlçe Devlet hastanesine yetiştirildiği bildirildi.

Demir kapı altında kalan 3 yaşındaki çocuk hastaneye yetiştirildi

Hani Kaledibi Mahallesi ikamet eden 3 yaşındaki Azat Kılıç isimli hasta için 24 Ocak günü demir kapı altında kalması sonucu ambulans talebinde bulunulması üzerine sağlık ekipleri yolun kapalı olmasından dolayı belediye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine ekiplerin yolu açmasıyla görevlendirilen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Kılıç’ı Hani İlçe Devlet Hastanesine naklettiler. Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yüksek ateşi olan hasta hastaneye ulaştırıldı

Kulp Konuklu Mahallesi Kale Mezrası adresinden ikamet eden 44 yaşında yüksek ateş şikayeti olan Şahide Gündüz isimli hasta için 25 Ocak günü ailesi ambulans talebinde bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Kar yağışından dolayı yoların kapalı olmasından dolayı ekiplerden yardım istenirken ekipler hızlı bir şekilde yolu açtı. Yolun açılmasıyla Gündüz, tedavisinin yapılması için Hani ilçe devlet hastanesine götürüldü.

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