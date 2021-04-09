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Diyarbakır’da polislerden minik öğrencilere sürpriz

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, her yıl 10 Nisanda kutlanan Polis Haftası nedeniyle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğünde eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek sürpriz yaptı.

DİYARBAKIR 09.04.2021, 14:21
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Diyarbakır’da polislerden minik öğrencilere sürpriz

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, her yıl 10 Nisanda kutlanan Polis Haftası nedeniyle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğünde eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek sürpriz yaptı.

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bilge Karataş, Başkomiser Onur Şahinkaya ve farklı birimlerde görev yapan polisler minik öğrencilerin etkinliğine katıldı. Türk Polis Teşkilatının 176’ncı yıl dönümünü çocuklarla birlikte kutlayan emniyet mensupları, miniklerle birlikte animasyon film izledi. Emniyet personeli, animasyon film gösteriminin ardından minik öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Buluşma polis kıyafeti giyen minik öğrencinin Başkomiser Şahinkaya’ya hediye vermesi ve emniyet personelinin çocuklara, yiyecek ile içecek ikramında bulunması ve birlikte fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.
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