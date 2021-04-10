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Diyarbakır’da Polis Haftası kutlandı

Diyarbakır’da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, Vali Münir Karaloğlu, polisleri makamında çiçekle karşıladı.

DİYARBAKIR 10.04.2021, 17:03
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Diyarbakır’da Polis Haftası kutlandı

Diyarbakır’da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, Vali Münir Karaloğlu, polisleri makamında çiçekle karşıladı.

Diyarbakır il Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park içerisinde bulunan Atatürk Anıtı’na İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

İl Emniyet Müdürü Yaman ve beraberindeki ilçe emniyet müdürleri Vali Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Karaloğlu, kendisini ziyarete gelen polislere çiçek takdim ederek polis haftasını kutladı.
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