Diyarbakır’da kültür ve sanat kurslarına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hobi ve meslek edindirmek için açtığı dil, müzik, fotoğraf ile tiyatro kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle önemli çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kültür ve sanat dallarında açtığı kurslardan 2 bin 236 kişi yararlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğünün Kürtçe, Arapça, Zazaca, Farsça, Süryanice ile Osmanlıca olmak üzere 6 dilde açtığı Medeniyet Dilleri Atölyesi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile bin öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı.

Online müzik kursundan 442 kişi faydalanıyor

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, pandemi nedeniyle online müzik eğitim kursu adıyla sürdürdüğü bağlama, gitar, ney, kaval, temel müzik ve temel armoni eğitimlerinden 442 öğrenci yararlanıyor. Müzik eğitim kursunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kent konservatuvarı sanatçıları görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, gençlere yönelik ücretsiz açtığı temel fotoğraf eğitiminde öğrenciler, fotoğrafçılığı tüm detaylarıyla öğreniyor. Teorik ve uygulama olmak üzere 2 aşamadan oluşan kurstan 184 kişi faydalanıyor. Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin görev yaptığı toplam 120 saat sürecek fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika dağıtılacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının konservatuvar sanat kursları adı altında açtığı gitar, çello, kaval, keman, piyano, bağlama, ses eğitimi, klarnet, kabak kemane, yan flüt, resim, erbane ve ney eğitimlerinden 500 kişi yararlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi gençleri konservatuar sınavlarına hazırlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğü ile Kent Konservatuvarı, üniversitelerin oyunculuk, tiyatro ve müzik bölümlerinde okumak isteyen gençler için sınavlara hazırlık kursu açtı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrencinin yararlandığı kursların eğitimleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşiyor. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı ve üniversitelerin belirleyeceği sınav tarihlerine kadar devam edecek olan konservatuara hazırlık kurslarından 110 öğrenci faydalanıyor.