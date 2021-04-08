Diyarbakır’da korona virüsteki vaka artışı açık hava etkinliğini iptal ettirdi

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Diyarbakır’da 11 Nisan Pazar günü "İnsanlığın Şifası Peygamber Sevdası" temasıyla düzenlenmesi planlanan açık hava etkinliği, korona virüs salgındaki artış nedeniyle iptal edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Diyarbakır Koordinatörlüğü üyesi Menaf Adıyaman, bu yıl düzenlemeyi planladıkları mevlit etkinliğini, son günlerde meydana gelen vaka artışları nedeniyle iptal ettiklerini söyledi. Adıyaman, "Etkinliğin, hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olabileceği için böyle bir karar aldık. Muhakkak ki sadece Türkiye değil, ülke dışından da katılımların olacağı öngörülen etkinlikte risk faktörünün büyümesi bizi böyle bir karar almaya sevk etti" dedi.

"Etkinlik çevirim içi olarak yapılacak"

Etkinliklerini çevirim içi olarak düzenleyeceklerini aktaran Adıyaman, "İnsanlığın kurtuluşu için peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) getirdiği ilahi mesajın anlatılması, ümmet oluşumuz gereği bir araya gelme mecburiyetimiz, ifsad çalışmalarına karşın ıslah ve ihya çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu meyanda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi programlarla özel etkinliklerimiz olacaktır. Rabbimizden dileğimiz, insanlığı salgın musibetinden muhafaza etmesidir, hastalığın son bulması için sebepler yaratmasıdır. İnşallah, özlemle beklenen kitlesel etkinliklerimizi icra edeceğimiz günler kısa zamanda gelecektir" diye konuştu.