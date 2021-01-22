Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Diyarbakır merkezinde karla mücadele çalışmalarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ve Silvan ilçelerinin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte 17 ilçede eş zamanlı çalışma başlatan ve birçok mahalle yolunu kısa zamanda ulaşıma açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ve Kulp ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, karla mücadele çalışmaları kapsamında Kulp Aygün Mahallesi ve Silvan Babakaya Ormandışı yolunu uzun uğraşlar sonucunda ulaşıma açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başta sağlık hizmetleri olmak üzere vatandaşların mağduriyet yaşamaması için özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürecek.