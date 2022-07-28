Diyarbakır’da jeotermal kaynak arama çalışması başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle jeotermal kaynak suyu bulma çalışmalar sürüyor.

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi mevkiinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde jeotermal kaynak suyu aramak için etüt çalışması yapıldı. Kentte olması muhtemel jeotermal kaynak suyunu bulmak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde jeofizik çalışmaları tamamlanarak sondaj kuyusu delim çalışmalarına başlandı.

Şu ana kadar 680 metreye kadar ilerleme yapan MTA teknik elemanları, 2 bin 200 metreye kadar sondaj çalışmasına devam edecek. Jeotermal kaynak suyu temini halinde suyun mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek.