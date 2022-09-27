Diyarbakır’da işitme engelli öğrenciler unutulmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 23-29 Eylül “Uluslararası İşitme Engelliler Haftası” dolayısıyla işitme engelli öğrencilere okula dönüş setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumu her kesimine hizmet götürmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 23-29 Eylül “Uluslararası İşitme Engelliler Haftası” dolayısıyla Yenişehir ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette okul yöneticilerinden bilgi alan Sosyal Hizmetler Daire Başkan Bayram Sezgin, sınıfları tek tek gezerek işitme engelli öğrencilerle vakit geçirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından sınıflardaki işitme engelli öğrencilere, okula dönüş setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.