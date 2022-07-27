Diyarbakır’da iddiaya göre kiracı kadın ve engelli çocuğu ev sahibinin ailesi tarafından darp edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir yıldır kira kontratı biten kadın, iddiaya göre, bütçesine uygun kiralık ev bulamayıp çıkamadığı için ev sahibi ve ailesi tarafından darp edildi.

Bağlar ilçesinde iddiaya göre üç yıldır kiracı olan Şevin D., bir yıl önce kontratı bitti. Yeni kontrat yapmayan Şevin D., bu süre boyunca kiralarını ve faturalarını yatırdığını ileri sürdü. Şevin D., uzun süredir ev baktığını ve bütçesine uygun ev bulmayıp çıkmadığı için ev sahibi ve ailesi tarafından darp edildiğini savundu.

Yaşadıklarının öncesi de olduğunu iddia eden Şevin D., “Bağlar ilçesinde üç yıldır kiracı olarak kalıyorum. Kiramı düzenli olarak ödüyordum. Daha önceden kontratımız vardı; Bitince yenilemedik. Kiralarımı sürekli IBAN üzerinde atıyordum. Ev kiraları artınca fırsatçılık yapmaya başladı. Belli bir oranın üzerinde artış yapamayacakları için ‘oğlumu evlendireceğim, sonradan evi satacağım’ çık dedi. Sürekli kapıma erkeklerle geliyorlardı. Sonra bir gün ev sahibi evi basıp saldırdı. Polise haber verdim. Polis gelip uyardı. Dün akşamda beni rahatsız etmeye, tehdit etmeye başladılar. CİMERE ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdım. Saat 16.00 gibi polisler gelip tutanak tuttular. Ev sahibimin isimi Zülfü Y., karşıda oturuyor. Oğlu Mesut Y., alt katta Ahmet Y. kardeşler hepsi. Kızı dün akşam gelip kapıyı tekmeledi. Bu ev onların ama içinde ben oturuyorum” dedi.

“Ben bir anneyim ve kızımın gözleri önünde dayak yiyorum”

Çocuğumu okuldan alıp geldiğini, beş dakika sonra kapı çaldığını aktaran Şevin D., “Servisçi kızın geldiğini zannettim. Zülfü Y., karısı, onun kızı, oğlu Mesut Y., bir sürü kişi toplandı birden bana saldırdılar. Kızımda buradaydı. Korumak için kızıma tutundum beni darp etmeye başladılar. Orada tek amacım kızımı korumaktı. Burnumda kıkırdak kırıldı, kollumda yaralanma oldu. Sırtıma ve başıma vurdular. Burada hemen hemen yarım saat darp edildi. Polisin geleceğini duyunca kaçtılar. Dışarıda DEVA Partisi ilçe başkanı olduğunu söyleyen Şaban Y.’de vardı. Parti üzerinden külhan beyliği taslıyor. Aşağıdan bana küfürler ve hakaretler ettiler. Beni ve kızımı askeri hastaneye götürdüler. Orada bizim darp raporlarımız çıktı. Ben bir anneyim ve kızımın gözleri önünde dayak yiyorum” diye konuştu.

“Her gün ev bakıyorum, kiralık ev bulamıyorum”

Emlakçı emlakçı gezdiğini ve kiralık ev bulamadığını öne süren Şevin D., “Su ve elektrik faturalarını düzenli olarak ödedim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen, bunun önü kesilsin. Ev sahiplerinin çılgınlığının önü kesilsin. Kontrat bir yıl önce bitti. Birçok uygulama indirdim. Oradan her gün ev bakıyorum. Birçok emlakçının yanına gidip geliyorum. Kiralık ev bulamıyorum. İnsanlar korkularından evlerinden kıpırdayamıyorlar. Buraları iyi biliyorsun, sen de bana yarımcı ol. Sen de bana ev bul. Benim bir çocuğum var. Lütfen sizde bana yardımcı olun. Birçok insana haber vermişim. Şu anda Diyarbakır’da her yerde kiralık ev varken. 400-500’ ev bulurken şu anda en dandik kiralar bin 500 iki bin lira. Ve onlar bile kiraya verilmiyorlar. Nerede yaşayayım, sokakta mı yaşayayım, çadır da mı yaşayayım? Kız çocuğum var. Taciz, tecavüze mi uğrayayım? Başımı sokacak bir yerim olmasın mı” ifadelerini kullandı.

Şevin D.’nin darp iddialarını reddeden ev sahibi ailenin fertleri, Şevin D. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, kontratları olmamasına rağmen Şevin D.’nin evden çıkmadığını öne sürdü.