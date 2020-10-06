Diyarbakır’da Güneş Evi, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan Güneş Evi, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi öğrencileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Güneş Evini gezdi. Eğitim amaçlı etkinlikte öğrencilere, yenilenebilir enerji ile fosil yakıtların tanımı, zararları ve faydaları aktarıldı. Öğrenciler, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar hakkında merak ettikleri soruları yetkili personele yöneltti.

Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, tüm enerji ihtiyaçlarını güneşten alan Güneş Evini detaylı şekilde gezerek yakından tanıma fırsatı buldu. Güneş Evi, ziyaretinde ayrıca öğrencilere, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sümerpark Ortak Yaşam Alanı ile DİŞTİ Otogarına kurduğu Güneş Enerji Sistemlerinin sağladığı faydalar hakkında bilgiler verildi.